3'ü tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Esentepe’de meydana gelen soygunla ilgili tutuklaman Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler, Seren Fellahoğlu ve Bülent Can Şen bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Soner Koral, 24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında kar maskeli ve silahlı 3 erkek şahsın Esentepe’de, Ikechukwu Chukwuebuka Jerrydım isimli şahsın evine açık unutulan pencereden girdiğini söyledi. Polis, üç zanlının evin tüm kapılarını kırdığını, , o esnada evde bulunan Eunıce Nyamandı’nin elindeki 10 bin liralık cep telefonunu silah zoruyla aldıklarını, “Borcun olan parayı Cuma gününe kadar ödeyeceksin. Bu olayı da polise anlatmayacaksın”diyerek tehdit ettikten sonra evden ayrıldıklarını söyledi. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalışan cep telefonunu takibe aldıklarını belirtti. Polis, baz istasyonlarından yapılan takipte telefonun Girne’den Güzelyurt’a oradan da Lefkoşa’da sinyal alındığını söyledi. Polis, daha sonra sinyalin tekrar girnede görüldüğünü ifade etti. Polis, baz istayonlarından elde edilen güzergahların incelendiğini, KGS sistemlerinden yapılan görüntü incelemesinde zanlıların tespit edildiğini açıkladı. Polis, kiralık araçta tespit edilen zanlılardan Hüseyin Sariler ve Mehmet Topaloğulları’nın net bir şekilde görüldüklerini, arka koltukta da birisinin oturduğunu ancak o şahsın görülmediğini söyledi. Polis, Sariler ve Topaloğlu’nun yanı sıra suçla bağlantılı Seren Fellahoğlu’nun da tutuklandığını ifade etti.Polis, yapılan soruşturmada aracın seren Fellaoğlu tarafından kiralandığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, meseleyle ilgili aranan Bülent Can Şen’in de tutuklandığını ifade etti. Polis, ayrıca Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada 14 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı görüşen Bülent Can Şen’in de tutuklandığını ifade etti. Polis, sorgulanan zanlılardan Topaloğlu’nun ifadesinde daha önceden tanıdığı bir şahsın arkadaşı olan kişinin kendisine uyuşturucu madde gönderdiğini, 35 bin Euro alacağı olduğunu, tahsil etmesini istediğini söylediğini anlattı. Polis, Topaloğlu’nun 35 bin Euro’yu tahsil etmesi halinde bir kısmını kendisinin alacağı yönünde beyanda da bulunduğunu açıkladı. Polis, yine zanlı Topaloğlu’nun kendisine uyuşturucu gönderen ve tahsilat yapmasını isteyen şahsın iki silah ayarladığını beyan ettiğini dile getirdi. Polis, Şen, Topaloğulları ve Fellahoğlu’nun birlikte Alayköy’e silahları bırakılan yerde almaya gittiklerini söylediğini aktardı. Polis, zanlıların silahları tekrar Alayköy’e bıraktıklarını, çalınan cep telefonunu ise kırıp attıklarını ancak ne telefonunun ne de silahların söylenilen yerlerde bulunmadığını açıkladı. Polis, zanlı Topaloğulları’nın cep telefonunda bir siyah diğer metalik iki silah resmi bulduklarını belirtti. Polis memuru, 1 Şubat 2022 tarihinde Mehmet Topaloğulları’nın dedesinin evinde yapılan aramada 9 mm çapında iki adet tabanca, iki adet şarjör, 17 adet canlı mermi ve 2 adet av tüfeği bulduklarını söyledi. Polis, silahların balistik incelemeye gönderildiğini ifade etti. Polis memuru, ancak zanlının cep telefonunda resmi olan silahın ise henüz bulunamadığını açıkladı. Polis memuru, zanlının ikinci bir ifade vererek, dedesinin evinde bulunan silahların kendisine ait olduğunu, bu tabancaları başka olaylarda da kullandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlıların etki etme olasılığı kalmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlılar Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sarilerve Bülent Can Şen’in davaları görüşülünceye değin 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi. Yargıç Aksun zanlı Seren Fellahoğlu’nun ise yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.