3 sigarayla yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kermiya bölgesinde ikametgâhında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen 3 adet sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan zanlı Turgut Şenol bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

100 LİRAYA SATIN ALMIŞ

18 Ağustos tarihinde Kermiya bölgesindeki ikametgahında yapılan aramada içerisinde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara ele geçirilen zanlı Turgut Şenol tutuklandı. Şenol ilgili maddeyi yarım gramı 100 TL’ye satın aldığını itiraf ederken, polis Şenol’a uyuşturucu maddeyi satan şahıs hakkında arama başlattı.

ARANAN BİR ŞAHIS VAR

Mahkemede söz alan polis memuru Ozan Özder, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.