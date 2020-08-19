banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
470.751
DOLAR
7.3318
STERLİN
9.7868
EURO
8.7462
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355
Flaş Haber
Uyuşturucu karakolda bulundu
Kapat

3 sigarayla yakalandı

Kermiya bölgesinde ikametgâhında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen 3 adet sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan zanlı Turgut Şenol bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:46
3 sigarayla yakalandı
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kermiya bölgesinde ikametgâhında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olduğu düşünülen 3 adet sarma sigara bulunması üzerine tutuklanan zanlı Turgut Şenol bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

banner341
100 LİRAYA SATIN ALMIŞ

18 Ağustos tarihinde Kermiya bölgesindeki ikametgahında yapılan aramada içerisinde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara ele geçirilen zanlı Turgut Şenol tutuklandı. Şenol ilgili maddeyi yarım gramı 100 TL’ye satın aldığını itiraf ederken, polis Şenol’a uyuşturucu maddeyi satan şahıs hakkında arama başlattı.

ARANAN BİR ŞAHIS VAR

Mahkemede söz alan polis memuru Ozan Özder, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Turgut ŞenolUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu postası sona erdi
Uyuşturucu postası sona erdi
Uyuşturucu karakolda bulundu
Uyuşturucu karakolda bulundu
420 bin liralık soruşturma sürüyor
420 bin liralık soruşturma sürüyor
Kaçak yollardan KKTC’ ye giriş yapan 2 Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Kaçak yollardan KKTC’ ye giriş yapan 2 Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Tasarrufunda dedektör bulunan kişi tutuklandı
Tasarrufunda dedektör bulunan kişi tutuklandı
Sabıkalı zanlılar cezaevinde
Sabıkalı zanlılar cezaevinde
Cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştı
Cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştı
Cinayet planı yaptılar
Cinayet planı yaptılar
“Bağımlıyım” dedi cezaevinden kurtulamadı
“Bağımlıyım” dedi cezaevinden kurtulamadı
Uyuşturucu partisi kötü bitti
Uyuşturucu partisi kötü bitti

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim