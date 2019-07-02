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3 ölümle ilgili otopsi yapıldı
3 ÖLÜMLE İLGİLİ OTOPSİ YAPILDI
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3 ölümle ilgili otopsi yapıldı

3 ölümle ilgili otopsi yapıldı

02 Temmuz 2019 Salı 13:19
3 ölümle ilgili otopsi yapıldı

29.06.2019 tarihinde, Çatalköy’de deniz içerisinde yüzdüğü sırada yaşamını yitiren Yusuf İzzettin IŞIK (E-64), 1.7.2019 tarihinde Gazimağusa’da deniz içerisinde yaşamını yitiren Ali Mücahit SIRMACI (E-59) ve Tatlısu’da deniz içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Mustafa Kemal TEKGÜÇ (E-72) ölüm nedenlerinin tespiti için otopsileri yapıldı.

Yapılan otopsi neticesinde, Yusuf İzzettin IŞIK ve Ali Mücahit SIRMACI’nın ölüm sebebinin “suda boğulma”, Mustafa Kemal TEKGÜÇ’ün ölüm sebebinin ise “kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen suda boğulma” neticesinde olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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