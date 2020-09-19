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3 öğrenci hint keneviri ve kokain türü uyuşturucu madde tasarruf iddiasıyla tutuklandı

19 Eylül 2020 Cumartesi 18:27
3 öğrenci hint keneviri ve kokain türü uyuşturucu madde tasarruf iddiasıyla tutuklandı
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18.9.20 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Gazimağusa’da Nijerya uyruklu Abubakar Halil (E-21)ve Hashim Hassan’ ın(E-24) kalmakta oldukları yurt odasında huzurlarında bir polis ekibi tarafından yapılan aramada, içerisinde kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet kapsül şeklinde hap ile yaklaşık 2,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı ve suçüstü hali gereği her iki şahıs ile birlikte mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Nijerya uyruklu Zakaria Muhammad (E-23) de tutuklandı.

Zanlılardan birisinin polis nezaretinde olduğu esnada sıcaklığının yükselmesi üzerine zanlılar hastaneye götürülerek kendilerine sabaha yakın saatlerde PCR testi yapıldı.

PCR testinden henüz bir netice alınmamasından dolayı bugün 19.8.20 tarihinde zanlılar aleyhine görüşülecek tutukluluk emri duruşması savcı Hasan Boşnak’ ın izahatı ve talebi, yargıcın da izin vermesiyle gıyaplarında gerçekleşerek zanlılara gıyaplarında üçer gün tutukluluk emri verildi

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GIYAPLARINDA YAPILAN DURUŞMADA 3’ER GÜN TUTUKLULUK ALINDI

Gıyaplarında görüşülen duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Üreten şahadetinde 18.9.20 tarihinde ikametgâhlarında uyuşturucu madde olduğuna dair alınan ihbar üzerine zanlıların kaldıkları yurt odasında bir polis ekibi tarafından arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada elbise dolabında elbiseler içerisine gizlenmiş Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2,5 gr ağırlığında madde ve içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet kapsül şeklinde hap bulunarak elbiselerle birlikte emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.

Hafta sonu olması nedeniyle emarelerin analiz ve incelenme için uzmana gönderilemediğini ve zanlılara yapılan PCR testi ile ilgili netice alınamamasından dolayı sorgulanamadıklarına dikkat çeken PM Üreten, zanlılara gıyaplarında üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen gıyaplarında zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Abubakar HalilHashim HassanZakaria Muhammad
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