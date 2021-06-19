banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
18 Haziran 2021 Cuma gündemi
banner376

3 Kişi uyuşturucudan tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Gerald Tendar Musvaburi, Batsıraı Denford Masenda ve Priviledge Chiwanza tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:49
3 Kişi uyuşturucudan tutuklandı
banner337

banner341
(Kamalı Haber) –
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlıların 18 Haziran tarihinde saat 14.30’da Şht. Hüseyin Topal Sokak Ortaköy-Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından yapılan operasyonda şüpheli görülen zanlı Gerald Tendar Musvaburi’in üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar Batsıraı Denford Masenda ve Priviledge Chiwanza’nın Küçük Kaymaklı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Çavuş, tutuklanan zanlı Masenda’nın ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Gri renk elektronik hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Batsıraı Denford Masenda’nın konu maddeyi 450 TL karşılığında zanlı Priviledge Chiwanza’dan aldığının tespit edildiğini belirtti.Polis, zanlılar Gerald Tendar Musvaburi, Batsıraı Denford Masenda’nın gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 kişi bir olup bir kişiyi dövdüler
3 kişi bir olup bir kişiyi dövdüler
Polise sahte ehliyet gösterdi, mahkeme huzuruna çıkarıldı
Polise sahte ehliyet gösterdi, mahkeme huzuruna çıkarıldı
Polise sahte kimlik gösterdi
Polise sahte kimlik gösterdi
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Zorla insan kaçırma
Zorla insan kaçırma
Üzerinde uyuşturucu bulundu
Üzerinde uyuşturucu bulundu
Gazimağusa'da ani ölüm
Gazimağusa'da ani ölüm
İş yapmak için girdiği evden altın çaldı, kuyumcuya ve arkadaşına sattı
İş yapmak için girdiği evden altın çaldı, kuyumcuya ve arkadaşına sattı
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim