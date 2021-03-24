Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis denetimleri sürüyor..
3 kişi hakkında yasal işlem!
Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis denetimleri sürüyor..
24 Mart 2021 Çarşamba 12:20
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.