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3 kişi hakkında yasal işlem!

Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis denetimleri sürüyor..

24 Mart 2021 Çarşamba 12:20
3 kişi hakkında yasal işlem!
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24.03.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 13:27
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Yasağını Ihlal
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