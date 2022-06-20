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3 kilo uyuşturucu ithaline 10 yıl 6 ay hapis cezası

Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak yargılanan Uchechukwu Augustine Obıankonwa, aleyhindeki karar bugün açıklandı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 20:27
3 kilo uyuşturucu ithaline 10 yıl 6 ay hapis cezası

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili olarak yargılanan Uchechukwu Augustine Obıankonwa, aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı.

Aksun, sanığın ithal ettiği uyuşturucu miktarının 3 kilo 5 gram olduğuna değinip, rakamın oldukça fazla ve yüzlerce insanın zehirlenmesine yol açmaya elverişli olduğunu belirtti.

Aksun şöyle devam etti:

Davaya konu uyuşturucunun tasarruf amacı ise öncelikle ülkeye ithal edilmektir. Sanık olgulara göre daha önceden anlaştığı bir başka sanık için bu uyuşturucuları kargo ile ülkeye sokmuş ve bulundukları yerden alarak onları diğer kişiye vermek üzere yola çıkmıştır. Ülkemiz bilindiği gibi uyuşturucu madde ve satıcıları ile ciddi ve uzun soluklu bir şekilde savaş içindedir. Yürütülen bu mücadelenin temelinde ülkemiz insanlarını uyuşturucudan uzak tutmak ve uyuşturucu satışının bir gelir kapısı haline gelmesini önlemektir.Uyuşturucu madde tüketiminin insanın sağlıklı düşünme ve sağlıklı bireyler olma yolundaki zararları ortadadır. Bunun yanında bu meselede olduğu gibi uyuşturucu maddenin ülkemize sokularak bundan para kazanılması da ülkemizin kamu düzenine ve kayıtlı ekonomik yapısına zarar vermektedir. Kaynağı bilinmeden kazanılan her para diğer suçlar için basamak teşkil etmektedir. Keza, kaynağı bilinmeyen ve suç geliri olan paranın ülkemizde yoğun bir şekilde dolaşması da ülkemizin uluslararası alandaki itibarını da zedeleyebilecek türdedir.Dedi.

Başkan Fadıl Aksun, sanığa mahkûm olduğu suçlardan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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