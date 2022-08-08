banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 kadın cezaevine gönderildi
3 kadın cezaevine gönderildi
Yeniboğaziçi'nde kavga
Yeniboğaziçi'nde kavga
Yeni bir ‘jet krizi’ yaşanmasın da…
Yeni bir ‘jet krizi’ yaşanmasın...
Aydınköy’de park halindeki araç yandı
Aydınköy’de park halindeki araç yandı
Trafik kazası: 4 yaralı
Trafik kazası: 4 yaralı
banner404

3 kadın cezaevine gönderildi

Marmara bölgesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan kadınlardan üçü Ercandan giriş yaparken tutuklandı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:51
3 kadın cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Marmara bölgesinde Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ev açma meselesi ile ilgili olarak aranan kadınlardan üçü Ercandan giriş yaparken tutuklandı. Zanlılar Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer, Seycan Arıkan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, zanlılar Sevim Çiftyürek, Sultan Durmazer, Seycan Arıkan’ın Ev açma, sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2 Haziran 2022 tarihinde öğle saatlerinde Marmara’da bir ikametgâha doğuya bakan ahşap kapısının biri aranan dört zanlının hasar yapmadan eve girip, 18 adet ziynet eşyası ve 2 swaroski takının çalındığını anlattı. Polis, 4 kadın zanlının kimliğinin 4 Haziran’da tespit edildiğini ve yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlılardan üçünün 28.07.2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp, tutuklandığını anlattı. Polis, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların 40 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak!
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak!
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinden mesaj dolu kapanış
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinden mesaj dolu kapanış
Yeniboğaziçi'nde kavga
Yeniboğaziçi'nde kavga
İnsan kaçakçılığı ile suçlanan 3 kişi tutuklandı
İnsan kaçakçılığı ile suçlanan 3 kişi tutuklandı
Kız arkadaşını bıçakla tehdit etti!
Kız arkadaşını bıçakla tehdit etti!
Ülkeye girişte 800 bin Euro ile yakalandı
Ülkeye girişte 800 bin Euro ile yakalandı
Aydınköy’de park halindeki araç yandı
Aydınköy’de park halindeki araç yandı
Gazimağusa'da bisiklet hırsızlığı
Gazimağusa'da bisiklet hırsızlığı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim