banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun...
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
Akpınar: “Toplumsal bir seferberlik başlatma...
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol...
banner404

3'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen "Vahim Zarar, Kasti Hasar ve bulunmaktadırlar.

19 Temmuz 2022 Salı 14:09
3'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Vahim Zarar, Kasti Hasar ve bulunmaktadırlar. Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Üzüm,  Emre Baysal ve Muhammed Baysal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Üzüm,  Emre Baysal Ve Muhammed Baysal’ın 15 Temmuz 2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da zanlıların evinin önünde oturmakta olan B.Y ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip elleri ve ayakları ile adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattıktan sonra üzerinde giymekte olduğu Gümüş marka gri renk tişörtün yaka kısmını kasten ve kanunsuz olarak yırtarak hasara uğrattıklarını söyledi. Polis zanlıların 18 Temmuz tarihinde tespit edilerek tutuklandığını zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Üzüm ve Emre Baysal’ın benzer suçlardan sabıkası ve askıda davası bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların sabıklarına göre teminata bağlanırken bir ayrım yapılması gerektiği bu bağlamda zanlılar Eyüp Üzüm, Ahmet Üzüm ve Emre Baysal’ın davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi. Kıdemli Yargıç Ozankaya, zanlı Muhammed Baysal’ın ise sabıkası olmadığından yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
Yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Ani ölüm: 29 yaşında hayatını kaybetmişti otopsi yapıldı
Ani ölüm: 29 yaşında hayatını kaybetmişti otopsi yapıldı
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Toplam 53.400TL, 1370STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalındı
Toplam 53.400TL, 1370STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paralar çalındı
Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı
Topaloğulları mahkeme huzuruna çıkarıldı
İzinsiz ateş yaktı... Yangına sebep oldu
İzinsiz ateş yaktı... Yangına sebep oldu
Çıkan kavgada ayak parmağını kırdı
Çıkan kavgada ayak parmağını kırdı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim