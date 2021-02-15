3 gün tutukluluk emri verildi

11.02.21 tarihinde alınan bir ihbar doğrulusunda 2015 yılı içerisinde adına açılmış facebook hesabından PKK bayrağı ve Abdullah Öcalan posterleri ile video yayınladığı bilgisi üzerine Gazimağusa polis müdürlüğüne celp edilen Halil Demir isimli şahıs tutuklanarak tasarrufunda bulunan cep telefonuna mahkeme emriyle el konularak incelenmek üzere PGM data şubesine gönderildi.

Zanlı bugün 15.02.21 tarihinde Yasa dışı cemiyete ait propaganda amaçlı yayın bulundurmak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar PM Abdülkadir Gildir’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Abdülkadir Gildir yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

11.02.21 tarihinde zanlının kullanımında bulunan facebook hesabından PKK bayrağı ve Abdullah Özalan posterleri ile video paylaştığı konusunda alınan bir ihbar doğrultusunda zanlının polise celp edildiğini belirten tanık polis, tasarrufunda bulunan cep telefonunun mahkeme emri gereği incelenmek üzere el konulduğunu söyledi.

Ayni gün zanlıdan yapılan sorgulamada, 2015 yılı içerisinde yasal olmayan yollardan GKRY’ ne geçtiğinin öğrenilmesi üzerine derdest emri tutuklandığını ve 12.02.21 tarihinde Askeri mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutuklandığını söyleyen tanık polis, yasal olmayan bir cemiyete ait propaganda amaçlı yayın bulundurma meselesi ile ilgili olarak el konulan cep telefonunun incelenmek üzere PGM data şubesine gönderildiğini belirtti.

İncelenmenin başlatıldığına, zanlının facebook hesabında PKK bayrağı, Abdullah Öcalan posterleri ve silahlı militan içeren bir video bulunduğunun öğrenildiğine dikkat çeken tanık polis, cep telefonundaki incelemenin henüz neticelenmediğini söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili itiraf niteliğinde 3 gönüllü ifade ve beyanda bulunduğunu belirten tanık polis. Tahkikatın devam etmekte olduğunu, gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin henüz tamamlanmadığını, beyanların araştırılacağını, yasadışı cemiyete ait teşhir ve propaganda yayın içeren videonun kimden geldiğini, kimlere gönderildiğine dair araştırma yapılacağına dikkat çeken tanık polis, zanlının facebook hesabındaki arkadaşları arasından hangilerine bu yayınları gönderdiği konusunda ayrıca araştırma yapılacağına değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)