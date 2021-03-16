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3 gün tutukluluk emri verildi

16 Mart 2021 Salı 19:56
3 gün tutukluluk emri verildi
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ZANLILARIN EVİNDE KANUNSUZ EŞYA ARANDI İZİNSİZ İKAMET ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Alınan bir ihbar doğrultusunda 16.03.21 tarihinde Gazimağusa’da Kombos meydanındaki ikametgahta yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmayan ancak KKTC’de çalışma izinleri hitam bulummuş olup izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Hayrettin Yıldırım ve Mustafa Tuncay tutuklandılar.

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Zanlılara yapılan PCR test sonuçlarının çıkmaması nedeniyle bugün 16.03.2021 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yapılacak duruşma zanlıların mahkemeye gelmesi halinde ciddi sonuçlar doğurabileceği göz önünde bulundurularak iddia makamının talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında görüşülerek haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Löğmen Yücetürk, olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, tasarruflarında kanunsuz eşya bulunduğuna dair alınan bilgi ışığında 16.03.21 tarihinde Gazimağusa’da sakin zanlıların ikametgahlarında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını ancak muhaceret kontrollerinde zanlı 1’in 10.05.20 tarihinden, zanlı 2’nin ise 04.02.20 tarihinden itibaren çalışma izinlerinin iptal olduğu ve o tarihten itibaren KKTC’de yasal statüleri olmadan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmesi üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Henüz PCR test sonuçları çıkmayan zanlıların ihraç edilmeleriyle ilgili çalışma başlatıldığını belirten tanık polis, serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edecek olan zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hayrettin YıldırımMustafa Tuncay
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