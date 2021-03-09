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3 gün tutukluluk emri verildi

09 Mart 2021 Salı 18:14
3 gün tutukluluk emri verildi
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08.03.21 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahında ve Güvercinlik köyündeki iş yerinde yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 186 gr ağırlığında madde, bir adet hassas terazi, bir adet plastik tabak ve 1 adet kesik pet şişe altı bulunan Öncel Alirizaoğlu suçüstü hali tutuklanarak tasarrufunda bulunan madde ve materyallere emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 09.03.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak polis memuru Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi doğrultusunda 08.03.21 tarihinde Gazimağusa Gülseren bölgesinde sakin zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada mutfak odasında çift gözlü tekne arasına gizlenmiş vaziyette naylon poşet içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 26 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını söyledi.

Aynı gün Güvercinlik sanayi bölgesinde zanlıya ait makinist garajı ambarı içerisinde bir arama gerçekleştirildiğine dikkat çeken tanık polis, arama esnasında araç parçaları içerisinde gizlenmiş vaziyette Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 ayrı naylon poşet içerisinde toplam 160 gr ağırlığında madde, uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi, plastik beyaz tabak ve 1 adet pet şişe altı parçasının bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının aynı gün itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi bir gün önce bir şahıstan aldığı yönünde beyanda bulunduğunu söyleyen tanık polis, emarelerin analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderildiğine değindikten sonra gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadeler ve aranan bir şahsın da olduğuna dikkat çekerek zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öncel AlirizaoğluUyuşturucu
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