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3 gün tutukluluk emri verildi

16 Şubat 2021 Salı 18:20
3 gün tutukluluk emri verildi
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İncirli köyünde un ürünleri dalında faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Tayfun Özbek (E-41) isimli şahıs, Aralık 2020-14.02.21 tarihleri arasında iş yeri adına satmış olduğu ürünler karşılığında 2 iş yerinden tahsil ettiği toplam 4300 TL parayı çalışmakta olduğu iş yerine teslim etmeyip sirkat etmesi nedeniyle şikâyet üzerine 15.02.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 16.02.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılması beklenirken zanlıya yapılan PCR test sonucunun henüz neticelenmemesi gerekçesiyle iddia makamının talebi, savunma avukatının itiraz etmemesi ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında görüşülerek hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı PM İbrahim Bulut’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Bulut yemin altında verdiği şahadette, İncirli köyünde faaliyette bulunan bir işyerinde çalışmakta olan zanlının Aralık 2020-14.02.21 tarihleri arasında işyeri adına Aslanköy ve Alsancak’ta 2 iş yerine yaptığı satıştan elde ettiği toplam 4300 TL parayı iş yeri hesabına yatırmadığı konusunda 15.02.21 tarihinde işyerin müdürü A.Ö tarafından polise şikâyette bulunulması üzerine ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, Aslanköy’ deki bir marketten tahsil etmiş olduğu parayı yatırmadığını kabul ettiğini, Alsancak’taki satıştan temin edilen meblağı ile ilgili suçlamaları kabul etmediğini belirten tanık polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve başka açıkların da çıkabileceğine dikkat çekti.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadelerin de olduğuna değinen tanık polis bu amaçla süreye ihtiyacı olduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle gıyabında tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde gıyabında emir verdi.(MHA)

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