3 gün tutuklu kalacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen gümrük yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan Hüseyin Çetinbaş, Adnan Aydost ve Sacit Çelik bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ercan Atasay, mahkemede olguları aktardı.

Atasay, 10 Ekim 2020 tarihinde saat 07.30 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ayrılan Amerikan bandıralı yat içerisinde yasal olmayan mallar olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Atasay, yatın Lapta bölgesinde deniz açıklarında tespit edildiğini belirtti. Atasay, Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yata operasyon düzenlendiğini ifade etti. Yatın sahil güvenlik tarafından limana çekildiğini kaydeden Atasay, yatta Kaptan Hüseyin Çetinbaş ile yolcu Adnan Aydost’un tespit edildiğini söyledi.

Atasay, yatta yapılan aramada bir buçuk milyon değerinde 146 koli elektronik sigara tütünü, 13 adet cep telefonu, 19 adet içki bulduklarını söyledi.

Polis çavuşu Atasay, Kaptan Çetinbay, yolcu Aydost’un gözaltına alındığını ifade etti.

Atasay, yapılan soruşturma sonucu Sacit Çelik’in de yattaki mallardan haberi olduğuna dair bulgu elde ettiğini ve zanlıyı da gözaltına aldıklarını açıkladı.

Atasay, yatta dün sabah narkotik detektör köpeği eşliğinde başka bir arama daha yapıldığını, yatın ön kısmında 13 karton tütün bulduklarını söyledi. Atasay, bulunan emarelerin yatağın altına ve yatın bazı kısımlarına yapılan gizli bölmelere saklandığını açıkladı.

Ele geçirilen mallarla ilgili piyasa değeri araştırması yaptıklarını kaydeden Atasay, aldığı sözlü beyanda tutarın 1 buçuk milyon TL olduğuna dair bilgi aldığını söyledi.

Atasay, başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların cep telefon dökümlerinin inceleneceğini, bu hususta mahkemeden emir talep edeceğini ifade etti.

Polis çavuşu Atasay, mesele ile ilgili 3 kişiden ifade aldıklarını, 4 kişinin daha ifadesine başvuracaklarını söyledi.

Atasay, ayrıca bu malların değişik tarihlerde yata yüklendiğine dair bilgi aldığını, bu konuyla ilgili de radardan araştırma yapacaklarını kaydetti. Atasay, malların ülke dışından mı yoksa iç piyasadan mı temin edildiğine dair de henüz bir tespit yapılmadığını, bu konunun da araştırıldığını açıkladı.

Atasay, ayrıca meselede suç ortağı konumunda olan 2 kişinin tespit edildiğini, haklarında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceklerini belirterek, 3 gün tutukluluk süresi istedi.

Mahkeme, aktarılan olguları değerlendirip zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına, ayrıca avukatlarının talebi üzerine doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.