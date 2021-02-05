3 gün tutuklu kalacak

03.02.21 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Akdoğan’da tartıştığı V.S isimli şahsın yüzüne vurmak suretiyle elmacık kemiğini ve göz çukuru kemiğinin kırılmasına neden olan Evrim Şengül, 05.02.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 05.02.21 tarihinde vahim zarar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler polis memuru Muhammet Göztaş’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Göktaş yemin altında verdiği şahadetinde, 03.02.21 tarihinde Akdoğan köyünde piknik alan içerisinde tartıştığı V.S isimli şahsı yüzüne vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip elmacık kemiği ile göz çukuru kemiğinin kırılmasına ve vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Zanlının ayni gün tespit edilemediğini belirten tanık polis bugün 05.02.21 tarihinde zanlının kendi isteği ile polise gelerek teslim olduğunu söyledi.

Zanlının aleyhindeki ithamları kabul etmediğine değinen tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirmek ve alınması gereken ifadeleri temin etmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)