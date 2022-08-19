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3 gün daha tutuklu kalacaklar

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi ile paralardan 2 milyon 100 bin Euro’yu teslim aldığı ileri sürülen Ökkeş Taş, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2022 Cuma 14:15
3 gün daha tutuklu kalacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı Selim Tayşi’nin aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi ile paralardan 2 milyon 100 bin Euro’yu teslim aldığı ileri sürülen Ökkeş Taş, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olguları aktardı. Polis, zanlının Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.08.2022 tarihinde,saat 21.31'de Ercan Havalimanı’ndan KKTC' ye giriş yapan Selim Tayşi'nin (E-60, İşletmeci) yolcu beraberinde bulundurduğu 800 bin 100 Euro parayı Ercan Gümrük Şubesine 'Yatırım Amaçlı getirdiğini beyan etmesine müteakip, konu şahsın beyanları şüpheli görülerek yapılan tahkikatta 31.07.2022 tarihinde yapılmış 500,000 EURO' luk 'İş Kurmak Amaçlı' ve 01.08.2022 tarihinde ise 600,000 EURO' lik "Yatırım yapmayı düşünüyorum" açıklamalı iki beyanının daha olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, 09.01.2022-14.07.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Hava Limanından KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan Selim Tayşi’nin (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket suçlarından halen tutuklu bulunan" babası Selim Tayşi’nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek KKTC'ne toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 2 milyon 550 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini mahkemeye aktardı. Taş’ın da mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi. Polis, zanlı Taş’ın açık ifade verip, Selim Tayşi’yi havalimanında gördüğünü ve içinde ne olduğunu bilmediği 2 zarfı alıp, yanında çalışan kişiye verdiğini söylediğini anlattı.  Polis, Ökkeş Taş’ın küçük Selim Tayşi’yi havalimanından alıp Mali Şube’ye getirdiğini belirtti.

Polis, baba-oğul iki zanlının birçok kez giriş çıkış yaptığını ve Türkiye’den çıkışlarında toplam 30 milyon Euro’yu beyanlarının bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, Selim Tayşi’nın oğlunun da KKTC’ye birçok kez giriş çıkış yaptığını ve Türkiye’den çıkışlarında ciddi miktarda para beyanları yaptığını belirtti. Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın H.K isimli çalışanının baba-oğlu havalimanından şirketinin araçlarıyla aldığını anlattı. Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın yardımıyla H.K isimli çalışının yurtdışına çıkış yaptığına yönelik bilgi aldıklarını ve bu yönde de tahkikat başlattıklarını belirtti. Polis, zanlı Ökkeş Taş’ın Kripto hesaplarında parayı teslim aldığı tarihlerle örtüşen toplamda 39 milyon Euro’luk bir giriş yapıldığını ve aynı anda bir hesaba aktarıldığını ayrıca suç geliri olduğuna inanılan paranın bu şekilde aklandığına inandıklarını anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, söz konusu paranın akıbetinin araştırıldığını, terör veya suç örgütlerinden birine ait olup, olmadığının araştırıldığını belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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