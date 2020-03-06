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3 gün cezaevine gönderildi

Girne’de trafik suçu işleyen ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Murat Dindi cezaevine gönderildi.

3 gün cezaevine gönderildi

Girne’de trafik suçu işleyen ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Murat Dindi cezaevine gönderildi.

06 Mart 2020 Cuma 22:56
3 gün cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de trafik suçu işleyen ve kendisini uyaran polis memuruna hakaret eden Murat Dindi cezaevine gönderildi.

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kendisini rapor edeceği gerekçesi ile trafik şubesinde görevli M.A.’ya yüksek sesle bağırıp ,”Beni yazamazsınız. Üzerindeki üniformaya dua et, yoksa senin ağzını burnunu kırardım. Üniformayı çıkar da gel” şeklinde tehdit ve hakaret eden Murat Dindi tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi’ne bugün çıkarılan zanlı Dindi, aleyhine getirilen tüm suçlamaları kabul etti. Zanlı Dindi, hakkındaki karar açıklanıncaya kadar 3 gün süreyle cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Dindi
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