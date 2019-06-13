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3 gr. uyuşturucuyla yakalandı “Akdoğan’da bir Rumdan satın aldım” dedi

3 gr. uyuşturucuyla yakalandı “Akdoğan’da bir Rumdan satın aldım” dedi

13 Haziran 2019 Perşembe 17:56
3 gr. uyuşturucuyla yakalandı “Akdoğan’da bir Rumdan satın aldım” dedi

3 gr. uyuşturucuyla yakalandı “Akdoğan’da bir Rumdan satın aldım” dedi

12.6.2019 tarihinde Akdoğan’ da park alanı içerisinde bulunan bir polis mensubu,  hareketlerinden şüphelendiği Altan Canit isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında Hint Keneviri türü madde bularak emare olarak el koydu. Tutuklanan zanlı aynı gün Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı narkotik şubesine teslim edildi.

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Zanlı bugün 13.6.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mahir Türe verdiği şahadette, 12.6.19 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Akdoğan’da park alanında bir polis mensubu tarafından tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında Hint keneviri türü madde bulunan zanlının tutuklandığını ve emare uyuşturucu madde ile aynı gün şubeye teslim edildiğini aktardı.

Ayni gün zanlının gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 11.6.19 tarihinde Akdoğan’ da park alanı içerisinde soyadını bilmediği bir Rumdan 30 Euro karşılığında 3 gr olarak satının aldığını belirten Türe, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibi yanında alınacak ifade ve emarenin incelemeye gönderilecek olması nedeniyle bir günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuRumAkdoğan
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