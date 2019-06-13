3 gr. uyuşturucuyla yakalandı “Akdoğan’da bir Rumdan satın aldım” dedi

12.6.2019 tarihinde Akdoğan’ da park alanı içerisinde bulunan bir polis mensubu, hareketlerinden şüphelendiği Altan Canit isimli şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında Hint Keneviri türü madde bularak emare olarak el koydu. Tutuklanan zanlı aynı gün Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı narkotik şubesine teslim edildi.

Ayni gün zanlının gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi 11.6.19 tarihinde Akdoğan’ da park alanı içerisinde soyadını bilmediği bir Rumdan 30 Euro karşılığında 3 gr olarak satının aldığını belirten Türe, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibi yanında alınacak ifade ve emarenin incelemeye gönderilecek olması nedeniyle bir günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)