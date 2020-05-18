3 farklı noktada yangın

17.05.2020 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Yeşilköy’de su depoları mevkisinde, muhtemelen elektrik tellerinin bir birine temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Ali SAFAOĞLU’na ait bir dönüm biçilmiş arpa anızı, 500 metre uzunluğunda plastik su hortumu tamamen, 3 adet zeytin fidanı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

18.05.2020 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Yeniboğaziçi köyünün güney kısmında (St Barnabas arkası) bulunan arazi içerisinde muhtemelen elektrik tellerinin bir birine temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Mehmet ŞAH’a ait 9 dönüm biçilmemiş arpa ve arazi içerisinde bulunan Bülent ÖZİŞLEYEN’e ait 15 adet plastik sulama hortumu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

18.05.2020. tarihinde, saat 11:00 sıralarında, İskele - Ardahan yolu üzerinde bulunan İskele Belediyesine ait çöplük alanda başlayan yangın halen devam ediyor. Yangına itfaiye ekipleri, Belediye ekipleri ve belde halkı iş makineleri ile müdahale ediyor. Yangın kontrol altında olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.