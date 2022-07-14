3 farklı noktada yangın

1- 13.07.2022 tarihinde, saat 14:45 sıralarında, Gazimağusa’da, Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir kahve fabrikasında, kahve kavurma makinesinde oluşan arıza nedeniyle kahve çekirdeklerinin tutuşması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın işyeri çalışanları tarafından söndürülmüş olup, İtfaiye Ekipleri tarafından duman tahliyesi yapılmıştır. Yangın sonucu kahve kavurma makinesinin kazanı içerisinde bulunan 60 kilogram ağırlığındaki kahve çekirdekleri ve kazan kayışı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2- 13.07.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Hamitköy’de, Mandıralar Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu, 30 metrelik bahçe borusu, 3 adet okaliptüs ağacı, klima dış ünitesi, 5 adet plastik sandalye, 4 adet oluklu saç, 13 adet sandviç panel, 7 adet palet tahta, pencere camları ve ahşap kapı yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

3- 13.07.2022 tarihinde saat 14:30 sıralarında, Kanlıköy’de meydana gelen yangın sonucu, 5 adet rulo balya, 200 adet kare balya ve 20 dönüm anız yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.