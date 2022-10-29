3 farklı noktada hırsızlık

1- 2021 yılı Kasım - 2022 yılı Ekim ayları arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir giyim mağazasına yardım amaçlı giden A.E.(E-42)’nin, mağaza içerisinden toplam 156.595 TL değerindeki muhtelif kıyafet ve ayakkabı ürünlerini çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 13.10.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir mağazada çalışan S.B.(E-30)’nin bir müşteriye satmış olduğu ürüne (kot pantolon) karşılık tahsil ettiği 770 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3- 27.10.2022 - 28.10.2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da bulunan Telekomünikasyon Dairesine ait açık ambar olarak kullanılan alan içerisinde muhafaza edilen, toplam 100 kg ağırlığındaki muhtelif telefon kabloları çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Y.T.(E-28) ve B.H.(E-27) tespit edilerek tutuklanmışlarıdır. Soruşturma devam etmektedir.