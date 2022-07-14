banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları açıkladı 
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan...
Başbakanlık: “Teknecik Elektrik Santrali’ne getirilen yakıt, güvenli bir şekilde tahliye ediliyor”
13 bin ton yakıtın tahliyesine...
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı merkezlerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı merkezlerini...
Tecavüz ve sağır sultanlar…
Tecavüz ve sağır sultanlar…
Covid-19’da son durum...
Covid-19’da son durum...
banner404

3 farklı bölgede hırsızlık

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:48
3 farklı bölgede hırsızlık

1- 04.07.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan M.E.İ.(E-25)’nin, şirketten satmak için aldığı 490,000TL değerindeki 20 adet cep telefonunu satmış olmasına rağmen, temin ettiği parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 12-13.07.2022 tarihleri arasında, Cengizköy’de bulunan bir ağıl içerisinden, melez cinsi 4 adet kuzu çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.J.(E-30) ve S.A.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3- 04.07.2022 tarihinde, İskele Boğaz’da bulunan bir arsa içerisinden, 70 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablosunun bağlı olduğu yerden kesilip çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-40) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne buldularsa çaldılar! İki tutuklu
Ne buldularsa çaldılar! İki tutuklu
Hem rahatsızlık verdi hem de aracında av tüfeği bulundu
Hem rahatsızlık verdi hem de aracında av tüfeği bulundu
Cezaevi'ne gönderildiler!
Cezaevi'ne gönderildiler!
Alacak-verecek meselesi yüzünden adam kaçırdı!
Alacak-verecek meselesi yüzünden adam kaçırdı!
Girne'de kız arkadaşının telefonunu çaldı ve darp etti
Girne'de kız arkadaşının telefonunu çaldı ve darp etti
"Çocuklarımı geri verin onları da hasta edeceksiniz"
"Çocuklarımı geri verin onları da hasta edeceksiniz"
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı mahkemeye çıkarıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı mahkemeye çıkarıldı
Kumarhanede telefon çalan zanlı yakalandı!
Kumarhanede telefon çalan zanlı yakalandı!
Girdiği evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak...
Girdiği evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim