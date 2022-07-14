3 farklı bölgede hırsızlık

1- 04.07.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan M.E.İ.(E-25)’nin, şirketten satmak için aldığı 490,000TL değerindeki 20 adet cep telefonunu satmış olmasına rağmen, temin ettiği parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 12-13.07.2022 tarihleri arasında, Cengizköy’de bulunan bir ağıl içerisinden, melez cinsi 4 adet kuzu çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.J.(E-30) ve S.A.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3- 04.07.2022 tarihinde, İskele Boğaz’da bulunan bir arsa içerisinden, 70 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablosunun bağlı olduğu yerden kesilip çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-40) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.