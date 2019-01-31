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3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi

3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi

31 Ocak 2019 Perşembe 20:57
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye giriş yaptıktan kısa bir süre sonra, tüm parasını kumarda kaybedince hırsızlık yapan, 4 eve girerek binlerce lira değerinde ziynet eşyası çalan ve kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalan Soner Aydaş aleyhindeki dava bugün karara bağlandı.

Tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen, kontrol için götürüldüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Sinir Ruh Hastanesi’nden firar eden ancak kısa sürede yakalanan Aydaş, 3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi.

Başkan Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan heyetin kararını Başkan Hacı açıkladı.

Hacı, sanığın “Sirkat”, “ “Ev Açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarından yargılandığını, bu tür suçların toplum huzurunu bozan ve yaygınlaşma eğilimi gösteren suçlar olduğunu belirtti. Sanığın 25 Ağustos 2018 tarihinde Çatalköyde faaliyet gösteren bir otelin Spa bölümünden, oraya müşteri olarak giden U.K.’ye ait 25 numaralı kapalı ama kilitsiz dolap içerisinde muhafaza ettiği kol saatini, 200 TL ve 20 Euro nakit parayı çaldığını söyleyen Hacı, 29 Ağustos tarihinde ise Ozanköy’de V.J.W.A.’nın evine girerek, demirden kasayı balta ile kırarak 20 bin TL değerinde ziynet eşyalarını, 10 bin TL nakit parayı ve 10 bin TL değerindeki laptopu alarak kaçtığını kaydetti. Hacı, sanığın hırsızlıkların meydana geldiği bölgede kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi. Sanığın çaldığı ziynet eşyalarında bir kısmını sattığını belirten Hacı, sanığın soruşturmanın ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti. Hacı, sanığın işlediği suçların vahametine vurgu yapıp hapislik dışında başka bir ceza verilemeyeceğini kaydetti ve sanığı 3 buçuk yıl hapse mahkum

Son Güncelleme: 31.01.2019 22:20
Anahtar Kelimeler:
çaldıZiynet EşyalarıSoner Aydaş
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