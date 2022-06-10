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3 BUÇUK KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ
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3 BUÇUK KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ

10 Haziran 2022 Cuma 19:17
3 BUÇUK KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ

Evrim Kamalı

Girne’de Narkotik ekipleri gerçekleştirdiği deprem operasyonunda piyasa değeri 2 buçuk Milyon Türk Lirası olan 3 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda Okafar Esther Ifeoma ve Amanda Ukwu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Uyuşturucunun son zamanlarda Girne’de ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis Çavuşu Ahmet Bayram olguları aktardı. Bayram, 09.06.2022 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Deprem Operasyonu sonucu Semih Sancar Caddesi üzerinde şüpheli görülen zanlıların üzerinde yapılan aramada bel çantaları içerisinde satışa hazır 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Bayram, iki zanlının gözaltına alındığını, olay mahallinde tespit edilen Amanda’ya ait araçta da arama yapıldığını, Lous Voitton marka çantası içerisinde satışa hazır vaziyette 10 gram hintkeneviri daha bulunduğunu belirtti.

Bayram, akabinde zanlıların kalmakta olduğu bir residencede arama yapıldığını, 21 numaralı dairede kanunsuz bir şey bulunmadığını, sadece bir ev anahtarı tespit edildiğini ifade etti. Bayram, zanlı Amanda’nın bulunan anahtarın 25 numaralı karşı daireye ait olduğunu söylediğini aktardı. Bayram, 25 numaralı dairede arama yapıldığını, evin çeşitli bölmelerinde satışa hazır ayrı ayrı paketlenmiş toplam 3 kilo 520 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi, uyuşturucuların paketlenmesinde kullanılan foil kağıdı, makas, eldiven ele geçirildiğini söyledi. Bayram, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu satışından temin edilen yüklü miktardaki paralarla ilgili 2 adet hesap defteri de bulunduğunu belirtti.

Bayram, ele geçirilen uyuşturucunun analizde gönderileceğini, kayıp emareler olabileceğini, uyuşturucu paketlerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, ayrıca uyuşturucu satın alan şahısların tespitine yönelik de araştırma yapılacağını ifade etti.

Bayram, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, mahkeme talebi kabul etti.

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