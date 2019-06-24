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3 buçuk ay hapis yatacak

3 buçuk ay hapis yatacak

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:40
3 buçuk ay hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 554 miligram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalanan Bornwell Kaphas Nyamayevhu, 3 buçuk ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın bugünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Ergin Atıcı hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Ulunay, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Yargıç Ulunay, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 3 buçuk ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 24.06.2019 14:52
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuBornwell Kaphas Nyamayevhu
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