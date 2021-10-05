3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen ‘Girdap’ operasyonunda tutuklanan Arda Barış Alan ve Serhat Şah bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, 16.09.2021 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen Arda Barış Alan’ın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis çavuşu Bayram, yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlının ikametgâhında yapılan aramada; satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 720 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi, 5 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Bayram, Arda Barış Alan ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Serhat Şah (E-29) isimli şahsın tutuklandığını ifade etti. Bayram, Gönyeli’de tespit edilen Şah’ın polisi görünce kaçmaya çalıştığını, bu esnada başka bir şahsın aracına çarptığını, ayrıca telefonunu yere atıp kırdığını ve makul kuvvet kullanarak tutuklandığını söyledi.

Bayram, zanlıların 16 eylülden beridir tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Haziran-eylül ayları arasında toplam 16 kilo uyuşturucu maddeyi güneyden ithal ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Bayram, zanlıların aleyhine 16 kilo hintkeneviri ithal, alma verme, ve tasarrufu ve bir kilo metamfetamin ithal verme, alma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde ithal taşıma ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini, işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, her iki zanlıyı da 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.