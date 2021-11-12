3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Toz duman adını verdiği operasyonda 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirmesiyle ilgili tutuklanan 7 zanlıdan 3’ü bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanan Ugochukwu Ezekiel Ugwu, Ruth Iyamu, Ogecchukwu Maureen ve Yasmine Uthman’ın bağlantısı olmadığı tespit edilerek, serbest kaldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Sevinç, zanlı 1 Ibunola Ruben Olıver, zanlı 2 Louis Ekene Ubah, zanlı ve zanlı 7 zanlı Jennifer Trayc Ohunyon’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin ve Hint Keneviri İthal , Verme, Alma ve Tasarruf), suçlarına methaldar olduklarını açıkladı. Ramiz, uzun süredir takibinde oldukları zanlılar aleyhinde düzenlenen Toz Duman Operasyonda, Güney Afrika, Güney Kıbrıs ve KKTC bağlantılı operasyon düzenlediklerini anlattı. Ramiz, 27.10.2021 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğunu şüphelenilen kargo paketini Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketinden almaya giden Mağusa'da sakin 1.Ibunola Ruben Oliver’in (E-25) tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı. Polis bahse konu kargo paketi içerisinde Ibunolwa Ruben Olıver'in huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan 2 kilo 300 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı. Polis memuru Cemal Ramiz, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu ve şu anda aranmakta olan bir şahsın adına gönderilmesini sağladığı ve yine ayni şahsın yönlendirmesi ile konu uyuşturucu paketini zanlı 2 Louis Ekene Ubah'a teslim edeceğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, ayni gün zanlı 2 Louis Ekene Ubah’ın Girne’deki ikamet adresinde tespit edilerek alıkonduğunu ayrıca yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 163 bin 410 TL, 150 bin Niara, bin 345 Euro, 750 Sterlin ve bin 163 dolar nakit paranın bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlı 2'nin Girne’de ikamet ettiği adreste 16:35 17:15 saatleri arasında zanlı-2’nin huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada; piyasa değeri iki buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını; 27.10.2021 tarihinde internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile Girne'de bırakılan bir yerden alıp ikametgâhına götürdüğünün belirlendiğini söyledi.

Polis memuru Cemal Ramiz, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan şahsın yönlendirmesi ile 21.09.2021 tarihinde Lefkoşa bölgesinde zanlı-1'den aldığı, 21.09.2021-27.10.2021 tarihleri arasında konu maddeler içerisinden 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, 27.10.2021 tarihinde Lefkoşa'da ve Girne'de meydana gelen 2 kilo 250 gram Methamfetamine ile 4 kilo 70 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan huzurda bulunan Zanlı Jennifer Trayc Ohunyon’un 04.11.2021 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Gönyeli-Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, ayni gün 17:00-17:20 saatleri arasında zanlının Konut Sokak No:41 Gönyeli Lefkoşa adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi. Polis, yine ayni gün zanlıdan yapılan soruşturmalarda Ruben Oliver Ibunoluwa'ya teslim ettiği ve içerisinde uyuşturucu madde olan valizi 20.10.2021 tarihinde Nijerya Hava Limanında yine Ruben Oliver Ibunoluwa'nin yönlendirmesi ile tanımadığı bir şahıstan alarak KKTC'ne getirdiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının kısmen suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların 3 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.