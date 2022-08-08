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3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Ülkemize Türkiye’den tır dorsesinde kaçak olarak giriş yapan ve hırsızlık yapan zanlı H.S teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:12
3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Türkiye’den tır dorsesinde kaçak olarak giriş yapan ve hırsızlık yapan zanlı H.S teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı. Polis zanlının H.S Geceleyin Ev Açma Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 26.07.2022 tarihinde saat 03.25 raddelerinde Lefkoşa'da ikamet etmekte olan A.O’nun (K-57) telefoniyen Lefkoşa Adli Şubeyi aradığını ve evine hırsız girdiğini bildirip olay mahalline bir polis ekibinin gelinmesini istediğini anlattı. Polis, aynı gün bir polis ekibi alınan bilgi üzerine olay mahalline hareket ettiğini ve olay yerine gittiği sırada zanlı H.S (E-17) Lütfi Biberoğlu Sokak üzerinde şüpheli bir vaziyette yol kenarında yürüdüğü bir sırada tespit edip yapılan üst ikametgahından sirkat ettiğine inanılan 2.240 TL ve 605 Euro nakit para bulunup, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 860 sterlin, 17 bin TL nakit para, 1 adet pense, demir kesme makinesi, cam kesmede kullanılan bir alet, altın kol saati ve 5 taş yüzüğün bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının yine bir eve girip, 2 bin 500 TL, 500 Euro, altın kol saati ve 58 bin 800 TL değerinde olan ziynet eşyalarını çaldığını belirtti. Polis, meselenin tahkikatının, yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye girişinin olamadığının görüldüğünü ve bu hususla da kendisinden izahat istediğinde ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan bir tır dorsesi arkasında girdiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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