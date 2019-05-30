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3 ay hapis yatacak

3 ay hapis yatacak

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:47
3 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2019 yılı Mart ayı içerisinde trafikte kavga ettiği N.S. isimli şahsın darp edip, bir dişini kıran Azizcan Bakırer bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 3 ay hapse mahkûm edildi. Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’ndan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Hazal Hacımulla açıkladı. Hacımulla, Girne’de meydana gelen olayda trafikte seyir halindeyken çıkan kavgada sanığın karşı aracın sürücüsü N.S. isimli şahıs ile tartıştığını, çıkan kavgada N.S. isimli şahsın ön dişini kırarak vahim zarara uğrattığını söyledi. Sanığın olay esnasında alkol tesiri altında olduğunu ifade eden Hacımulla, Sokak ortasında yaşanan bu tür şiddet olaylarına mahkemelerin hoşgörü ile yaklaşamayacağını ifade etti. Hacımulla, sanık hakkındaki şikâyetin devam ettiğini de belirterek, sanığı vahim zarar suçundan 3 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Azizcan BakırerDarpKavga
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