3 ani ölüm!

15.06.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne'de sakin Selma İKİZOĞLU (K-61) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

10.06.2022 tarihinde, Yeniboğaziçi’nde, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aysan GAZİ (K-80)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

09.06.2022 tarihinde, Alsancak’ta, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salih Raif ATAKARA (E-90)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yaşlılığa bağlı organ yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.