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29’u benzeri 32 sabıka kaydı mevcut

11 Mart 2021 Perşembe 22:59
29’u benzeri 32 sabıka kaydı mevcut
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19.02.21 – 04.03.21 tarihleri arasında Akdoğan’da Ahmet Emir’e ait ambarın demir parmaklıklı kapısına 200 TL hasar yaptıktan sonra ambara giriş sağlayan Hasan Takımcılar, ambar içerisinden 1 adet araç şanzımanı, 7 adet üç faz motor, 1 adet çalışmaz araç motoru sirkat ettikten sonra ayni ambarın kuzey kısmındaki kapısına 100 TL hasar verip açtıktan sonra mısır kırcı makinesinin demir yatağını sirkat ederek toplamda 940 TL değerindeki eşyayı alarak olay yerinden ayrılmıştı.

22.02.21 – 04.03.21 tarihleri arasında yine Akdoğan’da Ö.Ö’e ait tavuk çiftliği binasının duvara monteli tahtaları kanunsuz olarak söküp 148 TL hasara uğrattıktan sonra içeriye giren zanlı H.T, ambar içerisinden 1200 TL değerinde 15 adet fan motoru, 1 adet su dalgıcı ve 100 metre uzunluğundaki çelik zırhlı kabloyu sirkat etmişti.

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Zanlı sirkat etmiş olduğu 10 adet 3 faz su motorunu ve 1 adet dalgıcı A.İ isimli hurdacıya, 1 adet araç şanzımanını 520 TL karşılığı M.A isimli hurdacıya satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin etmişti.

Olayın polise intikal etmesiyle 04.03.21 tarihinde tutuklanan zanlı aleyhine mahkemeden 7 gün süreyle tutukluluk emri temin edilmiş olup zanlı bugün 11.03.21 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süreyle merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Yasin Kural olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PM Kural şahadetinde zanlının mesele ile ilgili kısmen itiraf niteliğinde 2 gönüllü ifade verdiğini, sirkat etmiş olduğu eşyalardan bir kısmının hurdacılarda bulunarak emare alındığını, polise kayıtlı 29 adet benzeri olmak üzere 32 adet sabıkası olduğuna dikkat çekti ve serbest kalması halinde ayni suçları işlemesinin kuvvetle muhtemel olduğuna değindikten sonra hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 3 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Takımcılar
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