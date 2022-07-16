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29 yaşında hayatını kaybetti...

16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:13
29 yaşında hayatını kaybetti...

Ani ve Gayri Tabii Ölüm
16.07.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Girne'de sakin Lisa Nyasha TAWONEZVI (K-29) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirilmiş olduğu
Lefkosa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin  yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 16.07.2022 16:36
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