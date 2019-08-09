banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
264.761
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6402
EURO
6.1516
İki yeni şikayet daha geldi
İKİ YENİ ŞİKAYET DAHA GELDİ
Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu
1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
ULTRAVİYOLE RADYASYONU UYARISI!
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

287 bin TL’yi zimmetine geçirdi

287 bin TL’yi zimmetine geçirdi

09 Ağustos 2019 Cuma 19:52
287 bin TL’yi zimmetine geçirdi

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı İrem Pazarlama isimli yerinden faturalarda oynama yaparak çeşitli ürünleri satmış gibi gösterip zimmetine para geçiren zanlı Caner Palta bün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi, huzurda bulunan zanlı Caner Palta’nın pazarlamacı olarak çalıştığı Haspolat'ta faaliyet gösteren, İrem Pazarlama LTD'e ait müşteri olan Girne' de faaliyet gösteren OYAK Ordu Pazarı Girne mağazası müdürlüğü adına düzenlemiş olduğu sahte sipariş faturalarını 2018 - 2019 yılları arasında OYAK Girne mağazası müdürlüğü kaşesi ile onaylayıp sipariş edilen ürünleri almak için İrem Pazarlama LTD'e verip tedavüle sürdükten sonra çeşitli markalarda Viski, Tekila, Şarap ve puroları OYAK Girne mağazası müdürlüğüne satmış gibi göstererek konu ürünleri başka işyerlerine satıp karşılığında tahsil etmiş olduğu toplam 287 bin TL’yi muhasebeye teslim etmeyip zimmetine geçirmek sureti ile Sirkat ettiğini söyledi. Polis ayni gün zanlının huzurunda ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada, 100 adet konu işyerine ait alkollü içki ve 1 adet OYAK Ordu Pazarı Girne Mağazası Müdürlüğü yazılı kaşe tespit edilip emare olarak zapt edildiğini aktardı. Polis memuru Aytaç Çebi, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Caner PaltaYeriPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşini dolandırdı, tutuklandı
Kardeşini dolandırdı, tutuklandı
İki yeni şikayet daha geldi
İki yeni şikayet daha geldi
2 ay hapis yatacak
2 ay hapis yatacak
Tapu Dairesi çalışanları mahkemeye çıkarıldı
Tapu Dairesi çalışanları mahkemeye çıkarıldı
Gazimağusa’da “gümrüksüz akaryakıt” yakalandı
Gazimağusa’da “gümrüksüz akaryakıt” yakalandı
Sürücülerin dikkatine!
Sürücülerin dikkatine!
Allah'tan tanker su doluydu
Allah'tan tanker su doluydu
İşçi diye geldi sapık çıktı
İşçi diye geldi sapık çıktı
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinden mesaj dolu kapanış
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesinden mesaj dolu kapanış
Oluwatobi T.V. Yusuf dün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Oluwatobi T.V. Yusuf dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim