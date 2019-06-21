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26 bin dolar kayıp

26 bin dolar kayıp

21 Haziran 2019 Cuma 18:40
26 bin dolar kayıp

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda yüklü miktarda para ile yakalanan ve kurtulmak için görevli polise rüşvet teklif eden Valentine Chiedu Ubaka ile suçla bağlantılı tutuklanan kuyumcu Metin Kızıltunç bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, zanlı Valentine Chiedu Ubaka’nın 14 Haziran’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda üzerinde 58,700 dolar bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının paralar ile ilgili izahat vermesi için karakola celp edildiğini ve kendisini sorgulayan Müfettiş Muavini Hasan Gökyay’a “Bunu görüşebilir miyiz? Sana biraz nakit verebilirim" diyerek görevli polise rüşvet teklif ettiğini mahkemeye aktardı. Zanlının tutuklandığını, para ile ilgili soruşturma yapıldığını kaydeden polis, yapılan araştırmada zanlı üzerinde bulunan paranın yurt dışından bir hesaptan 85 bin dolar olarak Metin Kızıltunç adına gönderildiğini, bu rakamın 58 bin 700 dolarlık kısmının zanlı üzerinde bulunduğunu söyledi.

Zanlıda bulunan paranın suç geliri olma ihtimali olduğunu, aranan bir kişi daha bulunduğunu ve 26 bin doların kayıp olduğunu belirten polis, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Valentine Chiedu UbakaMetin KızıltunçRüşvet
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