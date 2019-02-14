250 adet uyuştucu hapı verdiğini kabul etti...

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 2 kişiye 250 adet uyuşturucu hap veren TIR şoförü Murat Gökü tutuklandı...

Girne’de geçtiğimiz hafta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 105 adet uyuşturucu hap ile ilgili olarak tutuklanan Mahmut Havalar ve Mehmet Sakar’a konu uyuşturucu hapları 250 adet olarak verdiği iddia edilen TIR şoförü Murat Gökü tutuklandı. 10 Şubat 2019 tarihinde Mağusa Limanından KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklanan zanlı Gökü bugün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak mahkeme uzuruna çıkarılan zanlı Gökü, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

250 adet uyuşturucu hapı Mağusa’da verdi...

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Mehmet Bayram, 6 Şubat 2019 tarihinde Girne’de gerçekleştirilen operasyonda Mahmut Havalar ile Mehmet Sakar’ın tasarrufunda 105 adet uyuşturucu hap, 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve yarım gram Kokain türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 4 bin 995 TL ve 50 Dolar bulunarak emare alındığını söyledi. Havalar ile Sakar’dan yapılan soruşturmada tasarruflarında bulanan uyuşturucu hapları Türkiye’de hala aranmakta olan bir kişiden istedikleri ve bu kişinin kendilerine göndermiş olduğu 2 TIR şoföründen Mağusa’da aldıklarının tespit edildiğini belirten Bayram, TIR şoförlerinden birinin zanlı Murat Gökü olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bayram, zanlı Gökü’nün 10 Şubat 2019 tarihinde Mağusa Limanından KKTC’ye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Bayram, zanlı Gökü’den yapılan soruşturmada ve verdiği gönüllü ifadesinde konu 250 adet uyuşturucu hapı kendisiyle birlikte Türkiye’den gelen ve aranmakta olan bir TIR şoförünün getirdiği ve konu TIR şoförünün istediği üzerine hapları tasarrufuna alarak Mağusa’da Mahmut Havalar ile Mehmet Sakar’a verdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade eden Bayram, KKTC’de turist statüsünde bulunan ve yargılanmaktan kaçma ihtimali bulunan zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Muraat Gökü’nün davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartıyla cezaevinde gönderilmesine emir verdi.