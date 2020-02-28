25 gün cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Erdoğan Aslanyürek bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Erdoğan Aslanyürek’in 26 Şubat 2020 tarihinde saat 13.20’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının turist olduğunu belirterek, zanlının yargılanıncaya değin 25 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 25 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.