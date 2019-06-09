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25 gram hintkeneviri
25 GRAM HİNTKENEVİRİ
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25 gram hintkeneviri

25 gram hintkeneviri

09 Haziran 2019 Pazar 12:28
25 gram hintkeneviri

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince zanlı Ramazan Ceylan’ın evine yapılan operasyonda  yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bularak emare aldı. Tutuklanan zanlı Ceylan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, 8 Haziran’da 13.30-14.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Ceylan’ın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, damda gazete ve şeffaf poşete sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Sevinç, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeyi 5 Haziran’da aranan bir şahıstan 2 bin TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini söyledi. Sevinç, tahkikatın yeni başladığını, aranan bir şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yapıp, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan CeylanHintkeneviri
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