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24 bin TL'yi cebine attı!

Yapmış olduğu işlerin parasını cebine attığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Aytaç Budraç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Kasım 2021 Perşembe 14:35
24 bin TL'yi cebine attı!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Huzurda bulunan zanlı Aytaç Budraç'ın Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 1 Nisan 2021 – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da ayni yerde sakin zanlı Aytaç Budraç'ın (E-45) Aliriza Efendi Caddesi üzerinde halen faaliyette bulunan ve işletmeciliğini yine Lefkoşa'da sakin Ahmet Gönül'ün (E-48) yaptığı Komutan Oto Galeri isimli iş yerinde kaporta ve boya işi yaptığı sırada kimlikleri henüz tespit edilemeyen bazı müşterilerinden yapmış olduğu işlere karşılık olarak aldığı toplam 24.000 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini anlattı.

Polis memuru Soner Şaban, olayın polise 03 Kasım 2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ayni gün mesele ile ilgili gönüllü olarak ifade vererek işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi.

Polis, meselenin ciddi olduğunu ve tahkikatın yeni başladığını, müşterilerden ifade alınması gerektiğini belirtip, zanlının serbest kalması halinde tanıklara müdahalesi söz konusu olduğundan bu nedenle 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç BudraçKomutan Oto Galeri
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