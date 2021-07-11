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24 araç trafikten men edildi

10-11.07.2021 tarihlerinde, Covid-19 salgını çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, Lefkoşa İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren cafe, bar, restoran/meyhane vb iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

11 Temmuz 2021 Pazar 09:06
24 araç trafikten men edildi

Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, Çevre Dairesi, Lefkoşa Belediyesine ait zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin görev aldığı denetimlerde; 12.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda iş yerleri bilgilendirildi. Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise toplam 41 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin ise kapama saatlerine riayet etmedikleri tespit edilmiştir.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 971 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 182 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlarından dolayı 24 araç trafikten men edilmiş ve alkollü araç kullanıp trafik kazası yapan bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

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