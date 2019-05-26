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24 araç trafikten men edildi

24 araç trafikten men edildi

26 Mayıs 2019 Pazar 11:24
24 araç trafikten men edildi

25-26.05.2019 tarihleri,  21:00-01:00 saatleri arasında,  Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis   Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında KKTC’de ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 950 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 148 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı ise 3 araç trafikten  men edilmiştir.           

Girne’de gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 97 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 18 araç trafikten men edilmiştir.           

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren, bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.     

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 520 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 60 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edilmiştir.           

Son Güncelleme: 26.05.2019 11:32
Anahtar Kelimeler:
PolisTrafik
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