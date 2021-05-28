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23550 TL tutarındaki altının kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi

28 Mayıs 2021 Cuma 18:44
23550 TL tutarındaki altının kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi
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Ocak-Mayıs 2021 ayları içerisinde, Y.K’e ait ikametgâh içerisinden bayan ve erkek muhtelif altın takılarını çeşitli zamanlarda sirkat eden zanlı 1 K.M (K-22) ve zanlı 2 G.A (K-21) şikâyet üzerine 25.05.21 tarihinde tutuklanmışlar ve 26.05.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 28.05.21 tarihinde ikametgahtan sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri beşer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere PM Kaya Savaşçı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, Ocak- Mayıs 2021 ayları içerisinde, zanlı 1’in müşteki Y.K’ye ait ikametgâhında ikamet eden arkadaşı zanlı 2 ile birlikte ikametgâhın yatak odasındaki elbise dolabında siyah naylon bir poşet içerisinde muhafaza edilen çeşitli muhtelif bayan ve erkek altın ziynet eşyalarını sirkat ederek henüz tam olarak tespit edilemeyen kuyumculara sattıklarını söyledi.

24.05.21 tarihinde, olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığına değinen tanık polis, 25.05.21 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını, gönüllü birer ifade verdiklerini ve 26.5.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

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Savunma avukatının müvekkili zanlı 1’in vermiş olduğu ifade ile ilgili açıklayıcı bilgi istemesi üzerine cevap veren tanık polis, altınların zanlı 2 tarafından zanlı 1’e verildiğini, altınların hırsızlık olduğunu bilmediğini, zanlı 2’ye ait olduğunu sandığını ve bunları kendisinin kuyumcuda bozdurduğu yönünde ifadesinde beyanda bulunduğunu söyledi.

Temin edilen süre içerisinde zanlı 1’in kalmakta olduğu Lefkoşa’daki ikametgâhında arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığına değinen tanık polis, sürdürülen soruşturmada sirkat edilen ziynet eşyaları arasında bulunan 1 adet 22 ayar altın bileziğin 04.05.21 tarihinde Lefkoşa’da bir kuyumcu’ya 8400 TL karşılığında bozdurulduğunun tespit edildiğini ve bileziğin emare olarak alındığını belirtti.

Zanlıların Lefkoşa’daki ayni kuyumcuya 19.01.21 tarihinde 9850 TL, 15.03.21 tarihinde 4200 TL ve 07.04.21 tarihinde 1100 TL karşılığı altın bozdurduklarının belirlendiğini söyleyen tanık polis, altınların eritilmiş olması nedeniyle emare alınamadıklarına dikkat çekti.

Henüz bulunamayan veya tespit edilemeyen birçok altın ziynet eşyası olduğunu, soruşturmanın devam etmekte olduğunu, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzipleri ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, görülmesi gereken kuyumcular yanında kamera kayıtları incelemelerinin halen devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların tutukluluk sürelerinin beşer gün daha uzatılmasını talep etti.

Savunma avukatlarının talep edilen süreye itirazda bulunmamaları ve huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, polisin tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla süreye ihtiyacı olduğu aşikârdır diyerek zanlıların beşer gün daha poliste tutuklu kalmaları emrini verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 28.05.2021 18:54
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