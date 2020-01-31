banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

23 yıl sonra Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı

Ocak 1997 ayı içerisinde 31.12.1976 çekiliş tarihli 7937381 nolu TC Milli Piyango çeyrek biletini sahteleyip Gazimağusa Milli Piyango baş bayisine gösterip 12 milyon beşyüz bin lira parayı tahsil eden Lokman Gümüş Pala 31.1.20 tarihinde Ercan havalimanından çıkış yapmakta olduğu bir esnada tespit edilerek tutuklandı.

23 yıl sonra Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı

Ocak 1997 ayı içerisinde 31.12.1976 çekiliş tarihli 7937381 nolu TC Milli Piyango çeyrek biletini sahteleyip Gazimağusa Milli Piyango baş bayisine gösterip 12 milyon beşyüz bin lira parayı tahsil eden Lokman Gümüş Pala 31.1.20 tarihinde Ercan havalimanından çıkış yapmakta olduğu bir esnada tespit edilerek tutuklandı.

31 Ocak 2020 Cuma 20:46
23 yıl sonra Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı

23 yıl sonra Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandı

Ocak 1997 ayı içerisinde 31.12.1976 çekiliş tarihli 7937381 nolu TC Milli Piyango çeyrek biletini sahteleyip Gazimağusa Milli Piyango baş bayisine gösterip 12 milyon beşyüz bin lira parayı tahsil eden Lokman Gümüş Pala 31.1.20 tarihinde Ercan havalimanından çıkış yapmakta olduğu bir esnada tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 31.1.20 tarihinde, sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temin etme suçlamalarıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

1997 yılında TC Milli Piyango biletini sahtelemek suretiyle 12 milyon 500 bin lira alan şahıs tutuklandı

banner317
İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk olgularla ilgili verdiği şahadette zanlının Ocak 1997 ayı içerisinde 31.12.1976 çekiliş tarihli ve 7937381 çekiliş numaralı milli piyango idaresine ait çeyrek biletin onlar hanesindeki 8 rakamı üzerine 0 rakamı yapıştırmak ve bilet numarasını 7937301 olarak düzenleyip kazanmış gibi göstererek Gazimağusa ana bayi D.Z.G’ e ibraz ettikten sonra belirtilen miktarı bayiden tahsil etmek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Aleyhinde soruşturma başlatılan ve derdest emri ıstar edilen zanlının 31.1.20 tarihinde Ercan hava limanından çıkış yapmakta olduğu esnada tutuklandığına değinen Yücetürk zanlının ifade vermediğini ve herhangi bir beyanda da bulunmadığına vurgu yaptı.

El yazı örneklerinin incelenmek üzere uzmana gönderildiğini, alınacak ifadeler yanında olayın eski olması ve tahkikatına yeni başlamış olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç zanlının 23 yıldan sonra tutuklanmasına bir anlam veremediğini belirttikten sonra avukatı olmayan zanlıya söz hakkı verdi. Yargıcın söz hakkı vermesi üzerine konuşan zanlı aradan uzun yıllar geçtiğini, bu süre içerisinde hakkında polis soruşturması yapıldığını ve KKTC vatandaşlığına alındığını, 23 yıldan beri KKTC de yaşadığını, böyle bir suç işlemişse niye bu güne kadar polisin kendisini bulmadığını belirterek 16 yaşındaki oğlunun rahatsızlığı nedeniyle  tedavisi için Ercan’ dan çıkış yaparken tutuklanmasını eleştirdi ve “ benim çocuğumun sağlığı ne olacak” diye dert yandı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının oğlunun rahatsızlığının acil olmadığını değerlendirdikten sonra, eski yıllardan olan bir suç nedeniyle polisin tahkikata ihtiyacı olduğuna değindikten sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Lokman Gümüş Pala
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akacan'ın sanal bet davası 6 Şubat tarihine ertelendi
Akacan'ın sanal bet davası 6 Şubat tarihine ertelendi
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Eğlence yerini kurşunlama zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Eğlence yerini kurşunlama zanlıları yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Temir tutuksuz yargılanacak
Temir tutuksuz yargılanacak
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahıs teminata bağlandı
Çalıştığı iş yerinden içki çalan şahıs teminata bağlandı
Hasan Telkas'a 5 bin TL para cezası
Hasan Telkas'a 5 bin TL para cezası
Özgürgün’ün ‘dokunulmazlık’ davası karar için süresiz ertelendi
Özgürgün’ün ‘dokunulmazlık’ davası karar için süresiz ertelendi
206 paket cinsel gücü artırıcı macun bulundu
206 paket cinsel gücü artırıcı macun bulundu
Topcuköy'de kanunsuz avlanma…
Topcuköy'de kanunsuz avlanma…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim