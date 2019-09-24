23 gün cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Askeri Yasak bölge olarak belirlenen Lokmacı Sınır kapısı etrafında askeri birlik içerisinde tespit edilen Zanlı Omar Alabed bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Aytan Özoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Özoğlu, 20 Eylül 2019 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Lokmacı Kara Giriş Kapısına gelip KKTC' ye giriş yapmak isteyen zanlı Omar Alabed’den yapılan soruşturmada aynı tarihte henüz tespit edilemeyen bir yerden 1. Derece Askeri yasak bölgeye giriş yaptığı tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 23 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.