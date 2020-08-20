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221 gram uyuştucu ile yakalandı

20 Ağustos 2020 Perşembe 15:24
221 gram uyuştucu ile yakalandı
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19.08.2020 tarihli Basın Bülteninde, 12.08.2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasından dolayı tutuklanan U.S.U.(E-29)’nun tasarrufunda, 22 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen P.C.N.(E-22)’nin üzerinde ve Gönyeli’deki kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 221 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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