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21 gün cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde sirkat ettiği salon araç ile kaza yapan ve kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden zanlı Ahmet Kılınç, bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 gün cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde sirkat ettiği salon araç ile kaza yapan ve kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden zanlı Ahmet Kılınç, bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 17:40
21 gün cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde sirkat ettiği salon araç ile kaza yapan ve kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden zanlı Ahmet Kılınç, bugün teminat için mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru İnan Çoktan, mesele ile ilgili olguları aktardı. Çoktan, zanlı Ahmet Kılınç’ın sirkat ettiği araç ile kaza yaptığını belirterek, söz konusu kaza sonucunda ise olay yerinden kaçtığını kaydetti. Zanlının 29 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Hüseyin Kaptan Sokak boyunca EE 429 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiğini belirten Çoktan, bu sırada yolun sonunda bulunan Şht. M. Ahmet Ruso Caddesi’ndeki yol kavşağında durmadan dikkatsiz bir şekilde caddeye giriş yaptığını kaydetti. Çoktan, zanlının bu esnada sağından cadde boyunca Kuzey istikametinden Güney istikametine doğru seyretmekte olan Lefkoşa'da sakin Ummahan Beyhan Saleh’in yönetimindeki PE 337 plakalı salon araca çarptığını ve isim ve adres vermeden kaza mahallinden ayrıldığını ifade etti. Çarpmanın etkisiyle sağa doğru savrulan PE 337 plakalı aracın orta refüje çarptığını dile getiren Çoktan, bunun ardından ise kontrolsüz bir şekilde yolun soluna doğru savrulan aracın Dündar Şamil'e ait torna atölyesinin demir korkuluklarına da çarptığını açıkladı. Çoktan, kaza sonucu PE 337 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Saydalhan Tutar’ın Etik Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiğini ifade etti. Çoktan kaza sonucu, 60 bin TL, hasar oluştuğunu açıkladı. Çoktan, 29 Şubat tarihinden itibaren Trafik Tahkikat Birimi tarafından başlatılan soruşturma sonucunda EE 429 plakalı aracın Şht. Aygün Yusuf Sokak'ta yer alan boş arazi içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında 100’den fazla kamera görüntülerinden zanlının tespit edildiğini dile getiren Çoktan, zanlının sürüş ehliyetinin, aracın sigortasının bulunmadığını da ifade etti. Çoktan, zanlının gönüllü ifade verdiğine de dikkat çekerek, 6 benzeri sabıkası olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda görüşülen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, benzeri sabıkaları olan zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 09.03.2020 18:52
Anahtar Kelimeler:
Ahmet KılınçKaza
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