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203 promil alkol aldığı için ifadesi alınmadı

Lefkoşa'da meydana gelen İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli İle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasaya Aykırı Hareket meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Dr. Firdevs Uğuz Tip, Dr. Mehmet Emin Kaptan, Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün ardından zanlı Laboratuvar teknisyeni Mehtap Gözütok ve Kadın Doğum Uzmanı Dr. Vedat Uğurel’de tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Temmuz 2021 Pazar 11:16
203 promil alkol aldığı için ifadesi alınmadı

(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak, olayla ilgili bilgileri aktardı. Polis, zanlı Dr. Firdevs Uğuz Tip’in Miracle Tüp Bebek Merkezi’nin Uzman doktoru olduğunu, zanlı Dr. Mehmet Emin Kaptan’ın Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nin direktörü olduğunu, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün ise yumurtalarını para karşılığı satan şahıslar olduğunu belirtti. Polis, Berivan Şirin'in 8 Temmuz'da verdiği ifade üzerine başlayan soruşturma neticesinde, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün her iki hastanede de yumurtalarını para karşılığı 2020 yılı Kasım ve Aralık ayı içerisinde sattıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 9 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koordinasyon Merkezi’yle görüştüklerini ve her iki tüp bebek merkezinin de koordinasyon merkezine konuyla ilgili bilgi vermediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 13 Temmuz’da Berivan Şirin'in Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nde 3 farklı isimde kaydının olduğunun tespit edildiğini söyledi. Özkoçak, yürütülen soruşturmanın ardından, her iki hastaneye de operasyon gerçekleştirilerek bilgisayar ve dosyalara el konulduğunu, her iki hastanenin de direktörlerinin tutuklandığını açıkladı.

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Polis memuru Okan Ökoçak, yasada belirtildiği üzere, maddi menfaat elde etmek için üreme hücresi satılamayacağını, ayrıca yasal şekilde üreme hücresi bağışı yapacak donörlerin 20 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olamayacaklarını da vurguladı. Özkoçak’ın, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk'ün dün tutuklanmasının ardından itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, zanlıların Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildiklerini söyledi. Polis memuru Özkoçak, dönerlerin yumurtalık değil, yumurta bağışında bulunduklarını, zanlılar Berivan Şirin ve Berna Öztürk’ün yumurtalarını satmasına aracılık eden kişinin şuan huzurda bulunan zanlı Mehtap Gözütok’un olduğunun tespit edilmesi üzerine ikametgâhında tespit edilerek mahkeme emri ile tutuklandığını söyledi. Polis zanlı Gözütok’un ilk etapta gönüllü ifade vermediğini ancak zanlılar Şirin ve Öztürk’ün ifadelerinin kendisine gösterilmesi üzerine bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan sorguda Lefkoşa Tüp Bebek Merkezinde zanlı Berivan Şirin’in operasyonla yumurtalarını alan doktorun Zanlı Vedat Uğurel olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkeme emri ile ikametgâhına gidildiğini ve zanlının evinde tespit edilerek tutuklandığını ancak 203 promil alkol tesiri altında olması üzerine ifadesinin alınmadığını ve ayılması için beklendiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü, işlenen suçun 10 yıla kadar hapislik öngören ağır suç kapsamında olduğunu ayrıca zanlı sayısının artmakta olduğunun altını çizdi.

Polis memuru Okan Özkoçak zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının yüksek olduğuna dikkat çekerek zanlıların ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek soruşturmanın selameti açısından zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

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