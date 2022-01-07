2021 yılı uyuşturucu ile mücadele verileri açıklandı

2021 yılı uyuşturucu verilerine göre yıl içinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından toplam 245 operasyon düzenlenirken, 363 sanığın tespit edilerek mahkemeye sevk edildiği açıklandı.

Yıl içinde tespit edilen uyuşturucu verilerine göre düzenlenen operasyonlar kapsamında;

18 kg 75 gr Esrar, 10 kg 907 gr Skank, 5 kg 19 gr Metamfetamin, 4 kg 154 gr Bonzai, 1 kg 458 gr Eroin, 869 gr Kokain, 637 gr MDMA, 1118 adet Extacy, 7 kg 412 gr kenevir bitkisi ele geçirildiği açıklandı.

KAÇAKÇILIKTA DA ETKİN MÜCADELE SÜRÜYOR

Paylaşılan verilerde Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılık suçu ile ilgili etkin mücadelesinin olduğu gözler önüne serildi.

Operasyonlar kapsamında, 472 bin 233 TL değerinde muhtelif kaçak malların tespit edildiği açıklanırken, yine operasyonlar kapsamında 7 ton kaçak et ve 104 yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Toplamda ise 219 kişiye kaçakçılık suçundan işlem yapıldığı, kaçakçılık suçu işleyenlere ise toplam 134 bin 356 TL ceza kesilerek, bu paraların devlet hazinesine kazandırıldığı açıklandı.