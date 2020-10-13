Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1175
ALTIN
481.829
DOLAR
7.9033
STERLİN
10.2815
EURO
9.2820
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

2020 yılı içerisinde 7 bin 750 TL çaldı, 3 yıl hapis yatacak

13 Ekim 2020 Salı 16:46
2020 yılı içerisinde 7 bin 750 TL çaldı, 3 yıl hapis yatacak
banner337
banner351

Haziran ve Temmuz 2020 ayları içerisinde Boğaziçi ve Dörtyol köylerinde üç ikametgâha giren ve toplam 7 bin 750 TL sirkat eden sanık Mürsel Yazıcı 3 yıl hapse mahkûm oldu.

banner341
Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarını sürdürmekte olan ve Başkan Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza heyeti 2020 yılı içerisinde hırsızlık yapmak maksadıyla 3 ikametgaha girip 7 bin 750 TL sirkat eden Mürsel Yazıcı’yı 3 yıl hapislikle cezalandırdı.

Ağır ceza heyetinin bugün 13.10.20 tarihinde karara bağladığı sanık aleyhindeki davada, sanığın 2020 Haziran ve Temmuz ay’ları içerisinde Boğaziçi ve Dörtyol köylerinde 3 ikametgâhı açıp içeri girmek ve toplam 7 bin 750 TL parayı sirkat etmek suçundan itham edildiğini belirtti.

Ağır ceza mahkemesinin kararı yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Aksun, sanığın aleyhine getirilen davaları kabul etmekle adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu, mahkemeden özür dilediğini lehine unsurlar olarak değerlendirdiğini belirtti ve sanığa işlemiş olduğu ev açma, sirkat ve suç işlemek maksadıyla binaya girme suçlarından toplam 3 yıl hapislik cezası takdir edildiğini belirtti. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Mürsel Yazıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 ay hapis yatacak
18 ay hapis yatacak
Damdaki su ısıtma kazanını arkadaşı ile birlikte çalarken suçüstü yakalanmıştı
Damdaki su ısıtma kazanını arkadaşı ile birlikte çalarken suçüstü yakalanmıştı
Aracında gezdirdiği kız arkadaşının önce saçlarını okşayıp iltifat etti
Aracında gezdirdiği kız arkadaşının önce saçlarını okşayıp iltifat etti
Elinde uyuşturucuyla yakalandı!
Elinde uyuşturucuyla yakalandı!
2 metre yükseklikten düştü!
2 metre yükseklikten düştü!
Yerde bulduğu parayı cebine attı!
Yerde bulduğu parayı cebine attı!
Su ısıtma kazanı hırsızlığı olayında bir suçlu daha!
Su ısıtma kazanı hırsızlığı olayında bir suçlu daha!
Gönyeli'de uyuşturucu
Gönyeli'de uyuşturucu
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
20 gr uyuşturucu davasında aranan diğer zanlı tutuklandı
20 gr uyuşturucu davasında aranan diğer zanlı tutuklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim