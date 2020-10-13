2020 yılı içerisinde 7 bin 750 TL çaldı, 3 yıl hapis yatacak

Haziran ve Temmuz 2020 ayları içerisinde Boğaziçi ve Dörtyol köylerinde üç ikametgâha giren ve toplam 7 bin 750 TL sirkat eden sanık Mürsel Yazıcı 3 yıl hapse mahkûm oldu.

Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarını sürdürmekte olan ve Başkan Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza heyeti 2020 yılı içerisinde hırsızlık yapmak maksadıyla 3 ikametgaha girip 7 bin 750 TL sirkat eden Mürsel Yazıcı’yı 3 yıl hapislikle cezalandırdı.

Ağır ceza heyetinin bugün 13.10.20 tarihinde karara bağladığı sanık aleyhindeki davada, sanığın 2020 Haziran ve Temmuz ay’ları içerisinde Boğaziçi ve Dörtyol köylerinde 3 ikametgâhı açıp içeri girmek ve toplam 7 bin 750 TL parayı sirkat etmek suçundan itham edildiğini belirtti.

Ağır ceza mahkemesinin kararı yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Aksun, sanığın aleyhine getirilen davaları kabul etmekle adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu, mahkemeden özür dilediğini lehine unsurlar olarak değerlendirdiğini belirtti ve sanığa işlemiş olduğu ev açma, sirkat ve suç işlemek maksadıyla binaya girme suçlarından toplam 3 yıl hapislik cezası takdir edildiğini belirtti. (MHA)