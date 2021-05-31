2017’den beri KKTC’de izinsiz kalan şahısın ihracını bekliyor

KKTC’nin bir yerde kanayan yarası olan ve vatandaşları huzursuz, tedirgin eden izinsiz ikamet edenler sorunu pandemi döneminde gerek kendiliğinden ayrılanlar gerekse bir şekilde tespit edilip ihraç edilmeleri nedeniyle kısmen de olsa rahatlama getirmiş olmasına rağmen bu tip suçtan tespit edilenlerin sürekli olarak mahkemeye getirilmeleri halkın endişesini gidermekten uzak kalıyor.

Devleti de maddi yönden büyük sıkıntıya sokan bu konuya yeterince ilgi gösterilmemesi ve ülkenin bir yerde kaçaklar ve kayıt dışı çalışanlar cenneti olması halk arasında huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

KKTC’ye turist statüsü altında gelip girişte görevlilerin sorgulamadan, cebindeki paraya bakmadan, ne amaçla geldiğini belirlemeden kendisine 90 gün vize vermesinin hangi mantığa sığdığını sorgulayan vatandaşlar böyle bir uygulamanın dünyanın hiçbir yerinde olmadığına dikkat çekti.

Gazimağusa kaza mahkemesinde bugün yine izinsiz ikamet davası vardı. İhraç emri çalışmalarına henüz sonuç alınmamış olması nedeniyle Türkmenistan uyruklu zanlının tutukluluğu 8 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, olguları aktarmak üzere polis memuru Ahmet Altun’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, bir trafik kazası soruşturması için 28.05.21 tarihinde trafik şubesine celp edilen Türkmenistan uyruklu zanlı Nariman Adızov’un yapılan muhaceret kontrolünde 09.03.2017 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Aynı gün hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilen zanlının ihraç edilmesiyle ilgili yazışmalar yapıldığını ancak henüz bir netice alınamadığına dikkat çeken tanık polis, savcının sorusu üzerine verdiği cevapta, zanlının yasal yollardan KKTC’ye turist statüsü altında giriş yaptığını, sonrasında çalışma izniyle bir süre çalıştığını ve çalışma izninin bitmesiyle çıkış yapmayarak KKTC’de izinsiz ikamet etmeye devam ettiğini söyledi.

Serbest kalması halinde zanlının aynı suçu işlemeye devam edeceğini belirten tanık polis, ihraç emrinin temin edilmesine kadar tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Gazimağusa kaza mahkemesi kıdemli yargıcı Çiğdem Güzeler, bu gibi suçların son zamanlarda hayli artış gösterdiğine dikkat çekti ve savunma avukatının da itirazda bulunmaması üzerine zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)