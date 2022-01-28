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2001 yılında hırsızlık yaptı, 2022 yılında yakalandı

Girne’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Hüseyin Yılmaz bugün mahkemeye çıkarıldı.

28 Ocak 2022 Cuma 21:10
2001 yılında hırsızlık yaptı, 2022 yılında yakalandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Hüseyin Yılmaz bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Emine Memiş, zanlının 2001 yılında Girne’de garson olarak çalıştığı bir otelin restoran bölümünde müşterilerden topladığı 189 milyon (eski parayla) lirayı çaldığını söyledi. Polis, iş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine 2001’de soruşturma başlatıldığını ancak zanlının suç tarihinden bir gün sonra sabah saat 07.30’da ülkeden çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirtti. Polis, zanlının 24 Ocak 2022 tarihinde ülkeye giriş yaptığını, Ercan Havaalanı’nda tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının 24 Ocak’tan beri tutuklu olduğunu ifade eden polis, bu süre içerisinde otelin işletmecisinden ek ifade aldıklarını açıkladı. Polis, işletmecinin olayın üzerinden uzun yıllar geçtiğini, detayları hatırlamadığını ve şikayetçi olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, davasında hazır olabilmesi için 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme zanlıyı yargılanmak üzere 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yılmaz
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